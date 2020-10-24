Выборы

Выборы

10:54 24.10.2020

Полиция разоблачила в Ровно более 50 киевлян, раздававших газеты компрометирующего характера

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Полиция разоблачила в Ровно более 50 киевлян, раздававших газеты компрометирующего характера

В Ровно патрульная полиция обнаружила трех киевлян, которые распространяли газеты с информацией компрометирующего характера против одного из кандидатов в мэры областного центра. Всего в город прибыло более 50 жителей Киева для такой "работы".

Как сообщается на странице МВД в Facebook, около трех часов ночи в субботу экипаж патрульной полиции обнаружил трех мужчин из Киева, которые распространяли такие газеты в Ровно.

Информацию о пребывании молодых людей из Киева передали всем экипажам патрульной полиции и в Ровенский отдел полиции.

"Установлено, что 56 человек прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них также было десять несовершеннолетних. В отношении 42 человек сотрудники полиции составили административные протоколы", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у правонарушителей около 10 тысяч экземпляров газет компрометирующего характера.

На пост мэра Ровно баллотируется 16 человек.

Теги: #черная_агитация #ровно #мвд

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