Выборы

Выборы

10:14 24.10.2020

В Украине "день тишины" перед местными выборами

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В Украине "день тишины" перед местными выборами

В субботу, 24 октября, в Украине наступил "день тишины" перед днем голосования на местных выборах, запланированных на воскресенье, 25 октября.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается", - говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.

Согласно закону, в "день тишины" и непосредственно в день голосования "запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов, местных организаций партий - субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются субъектами избирательного процесса".

"В то же время запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрация фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий в поддержку местной организации партии - субъекта избирательного процесса, кандидата, политической партии, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, а также объявления местной организацией партии, кандидатом, политической партией, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, о поддержке проведения таких публичных мероприятий", - говорится в тексте закона.

В свою очередь, в Национальной полиции Украины на официальной странице в соцсети Facebook призвали соблюдать избирательное законодательство и в случае выявления нарушений немедленно информировать об этом правоохранительные органы.

Теги: #день_тишины #выборы

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