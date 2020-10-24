Гройсман призвал украинцев прийти на выборы

Премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман призвал украинцев прийти в воскресенье, 25 октября, и проголосовать на местных выборах.

По словам политика, это будет не более опасно, чем сходить в магазин. Однако от этого выбора будет зависеть, как будут жить люди на местах следующие пять лет.

"В воскресенье - важные выборы. Я призываю всех прийти, проголосовать и выбрать тех, кого считаете достойными. От этого будет зависеть, как жить дальше - следующие 5 лет. При некомпетентности центральной власти, компетентность и профессионализм местных властей имеет чрезвычайно важное значение", - сказал Гройсман в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 23 октября.