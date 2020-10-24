СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной громады, сообщил пресс-центр спецслужбы.

"По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого "голоса" составляла 1000 грн", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ст.160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали трех фигурантов производства при получении ими части средств в размере 17 тыс. грн. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.

Решается вопрос о задержании причастных согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.