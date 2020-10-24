Выборы

Выборы

09:53 24.10.2020

СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

1 мин читать
СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной громады, сообщил пресс-центр спецслужбы.

"По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого "голоса" составляла 1000 грн", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ст.160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали трех фигурантов производства при получении ими части средств в размере 17 тыс. грн. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.

Решается вопрос о задержании причастных согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги: #сбу #закарпатье #избиратели #подкуп

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

СБУ задержала участников организации, финансируемой нардепами для участия в рейдерских захватах и протестах

СБУ задержала участников организации, которую финансировали нардепы для участия в рейдерских захватах и протестных акциях

Лишь 1% избирательных участков Украины доступны людям с инвалидностью - омбудсмен

СБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивные материалы в преддверии выборов

СБУ разоблачила причинение миллионных убытов государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман призвал украинцев прийти на выборы

Брифинг о ходе опроса Зеленского в Киеве начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же - подсчет результатов

Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ дадут онлайн пресс-конференцию по итогам местных выборов в Украине

В Киевской области глава избиркома подозревается в подделке избирательных документов

В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку

Проголосовать 25 октября можно в любой момент с 8:00 до 20:00, напоминают в ЦИК

В ЦИК объяснили порядок передачи данных после голосования на местных выборах

Онкодиспансеры и опорные коронавирусные больницы нужно модернизировать в первую очередь

Пальчевский не агент, а действующий офицер спецслужб Российской Федерации – Гордон

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА