Выборы

Выборы

22:24 23.10.2020

Брифинг о ходе опроса Зеленского в Киеве начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же - подсчет результатов

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Брифинг о ходе опроса Зеленского в Киеве начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же - подсчет результатов

Координатор всеукраинского опроса "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в воскресенье, 25 октября, проведет брифинг о ходе опроса в Киеве.

Также Гагарин предоставит детальную информацию о работе интервьюеров и организационных моментах опроса. Кроме того, в помещении будет происходить подсчет результатов опроса "5 вопросов от президента", проведенного на избирательных участках Киева.

Брифинг начнется в 21:00 по адресу: Киев, ул. Владимирская, 49-А, пространство для мероприятий Inveria.

Теги: #всеукраинский_опрос #брифинг

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