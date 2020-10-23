Выборы

Выборы

21:55 23.10.2020

Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ дадут онлайн пресс-конференцию по итогам местных выборов в Украине

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Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ дадут онлайн пресс-конференцию по итогам местных выборов в Украине

Наблюдатели от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) проведут онлайн-пресс-конференцию в понедельник, 26 октября, на которой представят свои предварительные выводы по итогам местных выборов в Украине.

Как сообщает отдел по связям с общественностью БДИПЧ ОБСЕ, в пресс-конференции примет участие руководитель миссии наблюдателей Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.

Пресс-конференция начнется в 15:00 и будет транслироваться в прямом эфире: www.facebook.com/osce.odihr.

Журналисты, желающие задать вопросы, смогут сделать это через Zoom. Они должны зарегистрироваться у официального представителя миссии Томаса Раймера (e-mail: thomas.rymer@odihr.org.ua) и медиа-аналитика Вероники Лапутской (e-mail: veronica.laputska@odihr.org.ua), до 12:00 26 октября.

Теги: #наблюдатели #пресс_конференция #бдипч_обсе

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