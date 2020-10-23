Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут внимательно следить за основными аспектами местных выборов 25 октября в Украине и информировать общество и СМИ.

Как сообщается на сайте Конституционного суда Украины (КС), об этом речь шла 23 октября в ходе онлайн-встречи главы КС Александра Тупицкого с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за местными выборами в Украине Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.

Во время своей работы миссия опубликует предварительный отчет и проинформирует общественность и медиа о ходе наблюдения за выборами. После окончания избирательного процесса миссия даст оценку и окончательный отчет.

Тупицкий отметил, что избирательная кампания проходит в несколько напряженных условиях из-за пандемии. При этом он выразил надежду, что волеизъявление граждан пройдет честно и прозрачно с соблюдением всех прав участников избирательного процесса и будет соответствовать международным стандартам проведения демократических выборов.