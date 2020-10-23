Выборы

Выборы

19:03 23.10.2020

СБУ задержала участников организации, финансируемой нардепами для участия в рейдерских захватах и протестах

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СБУ задержала участников организации, финансируемой нардепами для участия в рейдерских захватах и протестах

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киевской области двух участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

"По данным предварительного следствия установлено, что объединение подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий. Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях. Кроме того, по информации правоохранителей, контроль над деятельностью и финансирования осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией", - сообщается на сайте СБУ в пятницу.

Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. Во время обысков по адресам проживания основных фигурантов правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер", устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

Двое активных участников группировки задержаны по месту жительства, им готовится подозрение в совершении преступлений, еще трое объявлены в розыск.

В сообщении не указывается название организации и имена народных депутатов.

В то же время, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народном депутате Викторе Медведчуке.

Теги: #сбу #нардепы #захват #общественная_организация

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