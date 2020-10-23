Проголосовать 25 октября можно в любой момент с 8:00 до 20:00, напоминают в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии отмечают, что в день голосования на местных выборах 25 октября избиратель может прийти на участок в любое время, когда удобно, с 8:00 до 20:00.

На странице ЦИК в Facebook отмечается, что Центризбирком получает сообщения о том, что отдельные территориальные комиссии создают так называемые графики голосований, делят избирателей на группы по возрасту и др. и призывают приходить в конкретный промежуток времени.

"Ограничивать, указывать, рекомендовать приходить в конкретные часы - это нарушение избирательного права", - отметили в ЦИК и напомнили, что, согласно Избирательному кодексу, голосование проводится с 8:00 до 20:00 без перерыва. То есть каждый избиратель приходит тогда, когда ему удобно.