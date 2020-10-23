Выборы

Выборы

16:32 23.10.2020

Пальчевский не агент, а действующий офицер спецслужб Российской Федерации – Гордон

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Журналист Дмитрий Гордон считает, что Пальчевский не агент, а действующий офицер спецслужб Российской Федерации. Об этом Дмитрий Гордон заявил в своем видеоблоге.

Он опровергает информацию, что Пальчевский – российский агент.

«Мне приходится слышать часто, что Андрей Пальчевский является агентом спецслужб Российской Федерации. И я хочу дать гневную отповедь людям, которые эти слухи распускают. Потому что у меня есть мнение мое, мне так кажется: Андрей Пальчевский является не агентом спецслужб Российской Федерации, а действующим офицером спецслужб Российской Федерации», – отметил Гордон.

Журналист акцентировал внимание на длительном характере работы Пальчевского в Украине.

«На самом деле это кошмар, когда в течении долгого времени человек, закончивший базовый институт ГРУ Советского союза, Главное разведывательное управление ГРУ Генштаба ВС СССР, долгое время жил в России и занимался там политической деятельностью, который ездил в специальные военные командировки в ЛАОС и другие страны по заданию очевидно ГРУ Генштаба ВС РФ… Этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, этот человек никем не проверяется и никаких расследований на этот счет со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет», – заявил Гордон.

Он напомнил, что вчера Цензор.нет опубликовал доказательства наличия у Пальчевского российского гражданства.

«Я также хочу сказать, что по горячим следам народный депутат Украины Андрей Кит обратился в СБУ в связи с информацией о российском гражданстве Пальчевского», – резюмировал Дмитрий Гордон.

 

Теги: #мнения

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