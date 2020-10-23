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Выборы

14:11 23.10.2020

Лишь 1% избирательных участков Украины доступны людям с инвалидностью - омбудсмен

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Лишь 1% избирательных участков Украины доступны людям с инвалидностью - омбудсмен

Почти 90% избирательных участков в Украине недоступны людям с инвалидностью и маломобильным группам населения, еще 10% - доступны частично, заявляет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"С 19 по 22 октября мы проверили архитектурную доступность на 881 участках… Я хочу обратить ваше внимание на то, что только на 1,1% (участках - ИФ) обеспечена доступность для реализации избирательных прав лицам с инвалидностью и маломобильных групп населения", - сказала Денисова на брифинге в пятницу в Киеве, презентуя результаты мониторинга архитектурной доступности помещений избирательных участков и прилегающих к ним территорий, проведенного секретариатом омбудсмена.

Денисова сообщила, что 88,5% участков вообще не обеспечены архитектурной доступностью для маломобильных людей и лиц с инвалидностью.

"Это означает, что избиратели с инвалидностью и маломобильные граждане не смогут реализовать свои права, просто не попадут на такие участки", - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что 10,4% избирательных участков частично доступны (условно доступны).

По ее словам, понятие "условная доступность" означает наличие пандуса, а при наличии пандуса и поручней речь уже идет о доступности.

Денисова рассказала, что лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения 100% недоступны избирательные участки в Николаевской, Одесской, Волынской, Закарпатской и Львовской областях.

По ее словам, в Тернопольской области – 94,1% избирательных участков недоступны, а частично доступны только 5,9%, в Сумской - недоступны 93,3% участков, 6,7% - частично доступны, в Запорожской области недоступны 90,9%, частично доступны 9,1%, в Киевской области недоступны 90,5%, частично доступны 9,5%.

Согласно мониторингу, в Донецкой области 88,9% недоступны, частично доступны – 11,1%, в Луганской области – 75,0% недоступны, частично доступны 25,0%.

В то же время в Херсонской области недоступны 76,9% избирательных участков, частично доступны - 15,4%, доступны - 7,7% участков.

В Киеве только 7% избирательных участков доступны лицам с инвалидностью и маломобильным избирателям, 10,1% - частично доступны, а недоступны - 82,9%.

Теги: #омбудсмен #участки #избиратели #инвалидность

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