Минэнерго рассчитывает на надежное энергообеспечение избирательных участков

Министерство энергетики Украины рассчитывает на работу в штатном режиме систем электроснабжения избирательных участков во время проведения выборов 25 октября, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

Согласно сообщению министерства на Facebook, операторы систем распределения (ОСР) на селекторном совещании, проведенном врио министра энергетики Ольгой Буславец, отчитались о полной готовности систем электроснабжения избирательных участков к надежной безаварийной работе.

В сообщении указывается, что ранее по поручению Минэнерго ОСР обследовали электросети, обеспечивающие электроэнергией избирательные участки, произвели их ремонт и подготовили к нормальному режиму работы.

В то же время в министерстве отметили, что для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации в день выборов и во время подсчета голосов организовано дежурство ремонтно-эксплуатационного персонала и оперативно-выездных бригад.