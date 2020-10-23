Три четверти кандидатов в громадах с числом избирателей больше 10 тыс. беспартийные - "ОПОРА"

В громадах с количеством избирателей свыше 10 тысяч 76% кандидатов в органы местного самоуправления являются беспартийными, сообщила председатель правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

«Стоит отметить, что распространение пропорционально-партийной системы на местных выборах в громадах от 10 тысяч избирателей свидетельствует, что эта новация является преждевременной, потому что 76% кандидатов, которые баллотируются по спискам партий, являются беспартийными. То есть искусственное выдвижение от политических сил не провоцировало регистрацию или приобретение членства в этих политических партиях. Мы понимаем, что после выборов, когда будут сформированы органы местного самоуправления, вполне вероятно, что партийные институции имеют перспективу к развитию, но связи какой-то кроме формы выдвижения этих лиц с политической партией пока нет», - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

По словам председателя правления, наибольшее количество беспартийных среди парламентских партий представлено в списке «Слуги народа» (95% кандидатов). Наименьшее число беспартийных кандидатов в списке ВО «Батькивщина» (49,7%).