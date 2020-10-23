Выборы

Выборы

13:56 23.10.2020

Три четверти кандидатов в громадах с числом избирателей больше 10 тыс. беспартийные - "ОПОРА"

1 мин читать
Три четверти кандидатов в громадах с числом избирателей больше 10 тыс. беспартийные - "ОПОРА"

В громадах с количеством избирателей свыше 10 тысяч 76% кандидатов в органы местного самоуправления являются беспартийными, сообщила председатель правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

«Стоит отметить, что распространение пропорционально-партийной системы на местных выборах в громадах от 10 тысяч избирателей свидетельствует, что эта новация является преждевременной, потому что 76% кандидатов, которые баллотируются по спискам партий, являются беспартийными. То есть искусственное выдвижение от политических сил не провоцировало регистрацию или приобретение членства в этих политических партиях. Мы понимаем, что после выборов, когда будут сформированы органы местного самоуправления, вполне вероятно, что партийные институции имеют перспективу к развитию, но связи какой-то кроме формы выдвижения этих лиц с политической партией пока нет», - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

По словам председателя правления, наибольшее количество беспартийных среди парламентских партий представлено в списке «Слуги народа» (95% кандидатов). Наименьшее число беспартийных кандидатов в списке ВО «Батькивщина» (49,7%).

Теги: #беспартийные #опора #кандидаты

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"ОПОРА": Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины

Организация и проведение опроса Зеленского в день местных выборов обойдется максимум в 103 млн грн - "ОПОРА"

Более полусотни депутатов Рады баллотируются в местные органы власти - "ОПОРА"

За два месяца партии потратили на рекламу в Facebook более 70 млн грн – "ОПОРА"

Списки кандидатов можно найти в чат-боте ЦИК

"Опора" просит МИД дать оценку агитации со стороны госсекретаря Венгрии за "Партию венгров Украины"

"Письмо СБУ" к "Евросолидарности" было российской провокацией с целью дискредитации спецслужбы – "Опора"

"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

"Опора" и Минцифры создали минисериал о работе участковых избиркомов

Только 3% избирательных участков полностью доступны для маломобильных групп - "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко проверил ремонт больницы №3, где лечат и больных коронавирусом

"Батькивщина" требует от правительства внедрить программу капремонта жилья - Кучеренко

Лишь 1% избирательных участков Украины доступны людям с инвалидностью - омбудсмен

Кличко призвал правоохранителей обеспечить правопорядок и законность в день выборов и при подсчете голосов

Минэнерго рассчитывает на надежное энергообеспечение избирательных участков

Денисова допускает присутствие ее представителей при подсчете голосов на местных выборах в случае сигналов о серьезных нарушениях

Эпидемия COVID-19 создала проблемы для работы избиркомов и снизит явку избирателей - эксперты

ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

Только Кличко, общественные активисты и бизнесмены поддержали акцию "Безопасный выбор"

Верещук выступила за сокращение количества народных депутатов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА