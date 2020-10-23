Денисова допускает присутствие ее представителей при подсчете голосов на местных выборах в случае сигналов о серьезных нарушениях

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова допускает, что в случае сигналов о нарушениях в ходе выборов, которые могут повлиять на результаты голосования, ее представители будут присутствовать на избирательных участках при подсчете голосов.

"Мы будем проводить мониторинг соблюдения избирательных прав граждан 25 октября с 8.00 до 22.00, и если будет такая необходимость… то мои представители могут присутствовать и на подсчете голосов", - сказала Денисова на брифинге в пятницу в Киеве.

Она пояснила, что представители омбудсмена будут присутствовать на подсчете голосов на избирательных участках в случае, если в течение дня – 25 октября - будет поступать информация, в том числе и на "горячую" телефонную линию уполномоченного Верховной Рады по правам человека, о фактах, которые могут повлиять на результат выборов и ставят под угрозу реальные сведения о волеизъявлении граждан.