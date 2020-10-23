Эпидемия COVID-19 создала проблемы для работы избиркомов и снизит явку избирателей - эксперты

Опрошенные Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" эксперты констатируют, что местные выборы в Украине в условиях эпидемии COVID-19 проблематичны для участковых избирательных комиссий, также следует ожидать низкой явки избирателей с учетом эпидемиологической ситуации.

Согласно результатам опроса экспертов в регионах, большинство из них (почти 71%) согласны с тем, что "эпидемия создала проблемы для работы участковых избирательных комиссий". Большинство экспертов (68,4%) также считает, что "эпидемия негативно повлияет на явку (многие не захотят прийти и проголосовать)". Меньше они соглашаются с тем, что "эпидемия повлияла на повестку дня выборов: национальные вопросы заступили местные" - 30,4%.

В то же время часть респондентов считают, что эпидемия укрепила позиции действующих местных голов (41,8%). По мнению 40,5% экспертов, эпидемия будет способствовать популярности кандидатов-бизнесменов, которые помогали во время карантина, а 38% такого же мнения о кандидатах-волонтерах.

Более половины опрошенных экспертов (51%) отмечают, что во время избирательной кампании регулярно применялись скрытая агитация и политическая реклама. Кроме того, широко применялись административный ресурс (42%), фейки и дезинформации об оппонентах (39%), подкуп избирателей (33%). Другие незаконные способы влияния на результат выборов использовались реже.

Опрошенные эксперты (38%) сошлись во мнении, что партии и кандидаты чаще всего среди перечисленных субъектов прибегали к незаконным мерам воздействия на результат выборов. По мнению экспертов, относительно часто к таким действиям прибегали и руководители предприятий и учреждений (12,7%), главы местных советов и администраций (по 16,5%).

Опрос экспертов в регионах "Украина накануне местных выборов" проводился с 15 по 22 октября. Целью опроса было определить экспертные оценки эффективности работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и выявить особенности местных выборов 2020 года. Всего опрошено 79 экспертов.