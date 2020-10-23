Выборы

Выборы

13:12 23.10.2020

ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

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ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал необоснованным иск жителя Ивано-Франковской области о признании противоправным объявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса 25 октября на избирательных участках и отказался удовлетворить этот иск.

Как сообщила пресс-служба ОАСК, суд открыл производство по делу и назначил его к рассмотрению в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании 23 октября в 08:00.

В связи с тем, что стороны, которые были надлежащим образом уведомлены, не прибыли в судебное заседание, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве.

"В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявление каким-либо субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из границ заявленных требований и анализа положений действующего законодательства, суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и с недостаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - информирует пресс-служба.

Решение вступает в законную силу в соответствии со ст.255 Кодекса административного судопроизводства Украины.

 

Теги: #иск #оаск #всеукраинский_опрос

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