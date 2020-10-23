Ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами – омбудсмен

На утро пятницы ни один избирательный участок не обеспечен приборами для проведения температурного скрининга и дезинфекторами, утверждает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"На сегодняшний день ни один участок не обеспечен (температурным – ИФ) скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться", - сообщила Денисова на брифинге в пятницу в Киеве.

По ее словам, на избирательных участках заверяют, что в пятницу они будут обеспечены и приборами для проведения температурного скрининга, и дезинфекторами.

Денисова выразила надежду, что все избирательные участки будут обеспечены необходимыми средствами, "чтобы потом не случилось такого, что в разы будет увеличиваться количество больных коронавирусом после этих выборов".

Она сообщила, что в день выборов представители уполномоченного по правам человека будут мониторить ситуацию на избирательных участках на предмет соблюдения эпидемиологических правил.

"Мы будем проверять 25 октября, как реализуются карантинные меры, чтобы человек попадал на участок только в маске, чтобы, безусловно, был скрининг температурный", - сказала Денисова.