Только Кличко, общественные активисты и бизнесмены поддержали акцию "Безопасный выбор"

Волонтеры социальной инициативы "Безопасный выбор" поблагодарили за поддержку Виталия и Владимира Кличко и других неравнодушных, которые приняли участие в сборе денег на средства защиты киевлян в день голосования.

"Сбор средств на инициативу "Безопасный выбор" завершен. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Особая благодарность Владимиру Кличко, который пожертвовал на безопасность киевлян на выборах 100 тыс. грн. Также благодарим мэра Киева Виталия Кличко, который поддержал "Безопасный выбор", - говорится в сообщении на официальной странице инициативы в Facebook.

В то же время волонтеры отметили, что Ирина Верещук, Сергей Притула, Андрей Пальчевский, Алексей Кучеренко, Александр Попов и другие кандидаты на пост городского головы не отреагировали на их инициативу.

В "Безопасном выборе" отметили, что в воскресенье, 25 октября, на избирательных участках Киева волонтеры инициативы будут раздавать маски всем, кто в этом нуждается.