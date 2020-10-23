Верещук выступила за сокращение количества народных депутатов

Говорить нужно в первую очередь не о количестве, а об эффективности работы парламентариев или представителей местных советов разных уровней. Именно поэтому уместно рассмотреть вариант по сокращению количества народных депутатов, если это будет отвечать воле народа, считает народный депутат, кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Украинцы, которые отдадут свои голоса во время этого опроса, покажут свое отношение к Верховной Раде в количестве 450 представителей", - отметила Верещук.

Политик также привела пример - референдум двадцатилетней давности, на котором большинство граждан поддержали подобное решение, но их мнение попросту проигнорировали, что стремится исправить президент Владимир Зеленский.

"Что касается 300 спартанцев - я согласен с этим вопросом, потому что на него уже ответили украинцы в 2000 году. Тогда почти 90% граждан поддержали такую инициативу. С тех пор прошло 20 лет: где это сокращение? Те, кто нас так сильно критикует, просто боятся, потому что в парламенте не хватает голосов в поддержку подобного решения. Поэтому я в этом случае полностью поддерживаю президента", - подчеркнула Верещук.