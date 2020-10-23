Верещук обратилась к представителям партий: избирательный процесс должен пройти безопасно и законно

Народный депутат Украины, кандидат на пост городского головы Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук призвала представителей всех партий, участвующих в местных выборах, сделать все возможное для законности и безопасности избирательного процесса 25 октября.

"Обращаюсь ко всем партиям, которые участвуют в этой кампании: давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы избирательный процесс 25 октября прошел безопасно и законно. Нужно снизить градус эмоций и проявить уважение друг к другу, потому что это уже действительно иногда переходит все возможные границы . Выборы завершатся, но жизнь продолжится", - выступила с призывом Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

Народный депутат отметила, что выборы будут проходить по новому избирательному законодательству и в период пандемии, что существенно усложняет процесс. Именно поэтому все без исключения политические партии должны отнестись к этому вопросу с максимальной ответственностью.

"Мы впервые проводим выборы в период всемирной пандемии и не можем до конца предсказать, насколько сложно будет проходить избирательный процесс, но я убеждена, что киевляне справятся и сделают правильный выбор", - добавила Верещук.