Выборы

Выборы

12:25 23.10.2020

Верещук обратилась к представителям партий: избирательный процесс должен пройти безопасно и законно

1 мин читать
Верещук обратилась к представителям партий: избирательный процесс должен пройти безопасно и законно

Народный депутат Украины, кандидат на пост городского головы Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук призвала представителей всех партий, участвующих в местных выборах, сделать все возможное для законности и безопасности избирательного процесса 25 октября.

"Обращаюсь ко всем партиям, которые участвуют в этой кампании: давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы избирательный процесс 25 октября прошел безопасно и законно. Нужно снизить градус эмоций и проявить уважение друг к другу, потому что это уже действительно иногда переходит все возможные границы . Выборы завершатся, но жизнь продолжится", - выступила с призывом Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

Народный депутат отметила, что выборы будут проходить по новому избирательному законодательству и в период пандемии, что существенно усложняет процесс. Именно поэтому все без исключения политические партии должны отнестись к этому вопросу с максимальной ответственностью.

"Мы впервые проводим выборы в период всемирной пандемии и не можем до конца предсказать, насколько сложно будет проходить избирательный процесс, но я убеждена, что киевляне справятся и сделают правильный выбор", - добавила Верещук.

Теги: #партии #призыв #выборы #верещук

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Денисова допускает что ее представители будут присутствовать при подсчете голосов на местных выборах в случае поступления сигналов о серьезных нарушениях

На сегодня ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами – омбудсмен

Верещук выступила за сокращение количества народных депутатов

Ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами – омбудсмен

Эпоха "смотрящих" в Киеве должна завершиться - Верещук

Победителем заключительных президентских дебатов в США стала модератор Кристен Уэлкер, считают политические обозреватели

СБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивные материалы в преддверии выборов

Степанов: наблюдатели в специальных избирательных участках должны сдать ПЦР-тест

Полиция открыла за сутки 45 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов: МВД жестко настроено реагировать на нарушения

ПОСЛЕДНЕЕ

ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

Только Кличко, общественные активисты и бизнесмены поддержали акцию "Безопасный выбор"

Местные выборы - кульминация и финал. Какие факторы повлияют на результат?

Агентство "Интерфакс-Украина" в 20:00 в день выборов представит результаты экзит-полов Социологической группы "Рейтинг"

Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ - Censor.net

Тимошенко: непрофессиональная власть сталкивает Украину в долговую яму, изменить это можно на местных выборах

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА