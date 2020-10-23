СБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивные материалы в преддверии выборов

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины заблокировали в Николаеве и Одессе деятельность трех "ботоферм", через которые распространялся деструктивный контент накануне местных выборов в Украине.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, в Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через две "ботофермы" активно размещать материалы для дискредитации действий государственной и областной власти. Максимально активизировать распространение таких материалов планировалось накануне и непосредственно в день проведения местных выборов.

Для распространения ложной информации использовался ряд бот-аккаунтов. "Ботофермы" обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через российскую веб-платформу.

По версии следствия, один из злоумышленников администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тысяч участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора, а также оборудование "ботоферм" - 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4000 сим-карт операторов связи.

СБУ устанавливает возможные связи фигурантов с "кураторами" из спецслужб РФ.

Следователи готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Ивано-Франковске местный житель с помощью "ботофермы" в течение 3 лет оказывал заказчикам услуги по созданию десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и месенджерах.

По оперативным данным СБУ, накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты из РФ. Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации.

Во время обыска по месту работы злоумышленника изъято 2 VoIP шлюзы, 7 USB-модемов, более тысячи сим-карт и компьютер, с которого он управлял "ботофермой".

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Всего с начала 2020 года киберспециалисты блокировали деятельность 19 "ботоферм" общей мощностью более 60 тысяч ботов, а также 450 интернет-агитаторов.