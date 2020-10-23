Выборы

Выборы

10:51 23.10.2020

Полиция открыла за сутки 45 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

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Полиция открыла за сутки 45 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки зарегистрировали 45 уголовных производств в связи с нарушениями избирательного процесса.

Как сообщает в пятницу Управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток в полицию поступило 468 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 75, в Киевской области - 46, в Одесской - 45, в Донецкой - 34, в Харьковской - 33, в Черкасской - 32, в Запорожской - 24, по 21 – в Днепропетровской и Закарпатской, по 17 - в Винницкой и Ровенской, во Львовской - 16, в Николаевской - 12, в Сумской области - 11.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 7048 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 556 уголовных правонарушений: 281 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 275 - связаны с избирательным процессом.

Составлен 1581 протокол о совершении административных правонарушений.

Теги: #нарушения #выборы

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