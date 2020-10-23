Выборы

Выборы

10:30 23.10.2020

Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

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Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

Полиция расследует инцидент, произошедший в селе Троицкое Беляевского района Одесской области: в ночь на 23 октября кандидату на пост главы одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) во двор бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщил в пятницу Беляевский отдел полиции в Одесской области, в полицию с такой информацией обратился сам кандидат.

В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #кандидат #отг #инцидент #одесская_область

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