Выборы

Выборы

10:12 23.10.2020

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов

2 мин читать
Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в связи с завершением избирательной кампании призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день проведения местных выборов и отметил, что МВД будет жестко реагировать на нарушения.

"Уважаемые украинцы! Избирательная кампания в местные органы власти подходит к концу. Завтра в Украине - день тишины. Потом - голосование, подсчет голосов и установления результатов… Обращаюсь также к участникам избирательного процесса - от кандидатов до членов комиссий - не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит", - сказал Аваков в видеообращении.

Он подчеркнул, что полиция и все подразделения МВД демонстрируют равноудаленность от всех политических сил и руководствуются исключительно законом.

"Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав…Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам - даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, "каруселям", подвозу избирателей и другим грязным схемам! МВД жестко настроено реагировать на нарушения!", - отметил глава ведомства.

Аваков добавил, что на дежурство выведено достаточно оперативных групп, и в готовности находятся все подразделения: от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности во время местных выборов привлечено почти 140 тыс. сотрудников МВД.

"Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность! У нас достаточно сил, средств, мотивации и решимости, чтобы обеспечить безупречный процесс местных выборов по всей стране! Давайте завершим эту кампанию так же чисто, четко и честно, как и предыдущие президентские и парламентские выборы!" - подчеркнул министр.

Теги: #заявление #аваков #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция открыла за сутки 45 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов: МВД жестко настроено реагировать на нарушения

Трамп и Байден провели более спокойные заключительные дебаты, но не отказались от взаимных обвинений

Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс. правоохранителей - Крищенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ - Censor.net

Тимошенко: непрофессиональная власть сталкивает Украину в долговую яму, изменить это можно на местных выборах

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

Мэр Мариуполя заболел COVID-19 - горсовет

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

Запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет - Зеленский

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

Власть затягивает судебный процесс по незаконным тарифам на содержание придомовых территорий в Киеве - Кучеренко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА