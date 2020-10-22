Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ - Censor.net

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский имеет гражданство Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Так, в сеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства, передает издание.

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Эту информацию можно проверить с помощью запроса на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.

Источник: https://censor.net/ru/p3226371