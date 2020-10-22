Выборы

Выборы

19:17 22.10.2020

Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ - Censor.net

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Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский имеет гражданство Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Так, в сеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства, передает издание.

Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ 01

Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ 02

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Эту информацию можно проверить с помощью запроса на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.

 

 

Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ 03Источник: https://censor.net/ru/p3226371

Теги: #мнения

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