Выборы

Выборы

18:51 22.10.2020

Тимошенко: непрофессиональная власть сталкивает Украину в долговую яму, изменить это можно на местных выборах

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Тимошенко: непрофессиональная власть сталкивает Украину в долговую яму, изменить это можно на местных выборах

В настоящее время в доходах государственного бюджета Украины - две трети заимствований и только одна треть доходов от налогов по экономике и страну по сути посадили на иглу внешних займов, сделав из нее финансового наркомана заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"На следующий год 702 миллиарда во внесенном проекте бюджета запланировано позаимствовать. По сути это непрерывный конвейер создания долгов. Государство не выполняет главную свою задачу - защиту людей, потому что фактически работает на иностранных заемщиков", - возмутилась лидер партии на пресс-конференции в Хмельницком, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Тимошенко считает, что Украина как можно быстрее должна изменить стратегию действий. Ведь имеет все необходимые ресурсы, чтобы самостоятельно наполнять казну и не затягивать все сильнее долговую петлю для страны. Для этого, однако, нужно чтобы этими ресурсами распоряжались украинцы, убеждена лидер "Батькивщины".

"Государственный аудит НАК "Нафтогаз" установил, что из Украины выведено 225 млрд грн. Но если мы вернем эти деньги, если мы из всех государственных монополий заберем прибыль так, как это раньше забирали, если мы закроем колоссальную контрабанду, которая идет через границу Украины, то мы сможем наполнять бюджет страны средствами. Просто надо прекратить прикрывать коррупционеров и направили ресурсы страны службу государству", - сказала Тимошенко.

Она убеждена, шанс изменить курс страны с бесконечных заимствований на курс, когда страна будет обеспечивать бюджет благодаря использованию собственных ресурсов, - это день местных выборов 25 октября.

"Поэтому нужно прийти на выборы 25 октября на избирательный участок, соблюдая все необходимые меры безопасности, и проголосовать. Потому что это шанс не только привести профессиональных и ответственных людей к руководству местными громадами, но и изменить ошибочный курс страны", - уверена Тимошенко.

Теги: #бюджет #тимошенко #долги

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