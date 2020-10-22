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15:24 22.10.2020

Власть затягивает судебный процесс по незаконным тарифам на содержание придомовых территорий в Киеве - Кучеренко

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Власть затягивает судебный процесс по незаконным тарифам на содержание придомовых территорий в Киеве - Кучеренко

Кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко сообщил, что представители Киевской городской государственной администрации в очередной раз не прибыли на заседание Окружного административного суда Киева о незаконности повышения тарифов на содержание домов и придомовой территории.

По словам Кучеренко, это означает, что 2100 сотрудников, которых "мы содержим за наши налоги, в пятый раз не находят время прийти на суд". "Они в очередной раз не ознакомились с нашими предложениями и замечаниями, предоставленными год назад. Поэтому заседание по этому делу перенесено", - цитирует политика пресс-служба "Батькивщины".

Так, в четверг, 22 октября, должно было состояться заседание Окружного административного суда Киева о рассмотрении дела по иску Союза собственников жилья Украины Алексея Кучеренко о незаконности распоряжения КГГА №668 от 6 июня 2017 года. Согласно этому распоряжению, 8367 жилым домам Киева были повышены тарифы на содержание домов и придомовой территории.

Ранее Кучеренко выиграл суд в первых двух инстанциях, однако столичная власть подала кассационную жалобу, и судья без вызова сторон тайно принял решение об отправке дела на повторное рассмотрение в первой инстанции.

"Нам с вами годами выставляют незаконные платежки. Дело чести и сверхзадача - довести процесс до победы. Я добьюсь пересчета и верну киевлянам деньги, которые они переплатили. В среднем на каждую квартиру люди получат по 1500-2000 грн. Таким образом мы сможем выйти на городскую программу капитального ремонта устаревшего жилого фонда", - заверил Кучеренко.

Он сожалеет, что в Украине подобная схема с тарифами построена в коммунальных, энергетических и других сферах.

Парламентарий сообщил, что очередное заседание по делу должно состояться 26 ноября в 11:20.

Теги: #кучеренко #суд #тарифы

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