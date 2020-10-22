Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

Кандидат на пост мэра Запорожья от партии "Слуга народа" Виталий Тишечко обратился с заявлением в Офис генерального прокурора Украины относительно долгов города, к которым, по его утверждению, привели неэффективные решения действующего городского головы Владимира Буряка.

"К началу каденции действующего городского головы Запорожья Владимира Буряка бюджет города был профицитным и остаток на счетах составлял более 400 млн грн. На сегодня ситуация такова: местный долг на конец 2019 года составлял сумму 1 млрд 26 млн грн. Но уже по состоянию на 31 декабря 2020 года местный долг бюджета города будет достигать 1 млрд 477 млн грн", - сообщил Тишечко на пресс-конференции в Киеве.

По его мнению, долги город накопил за последние 5 лет. "Если в ближайшем будущем Запорожье не откажется от безответственного накопления долгов, то городу грозит банкротство", - прогнозирует Тишечко.

Политик уточнил, что, согласно графику, основные выплаты по кредитам в Запорожье начнутся с ноября. В настоящее время есть два кредита на общую сумму 600 млн грн. Город должен погасить их до конца 2024 года по процентной ставке 19,5% годовых. Два кредита на сумму 500 млн грн запорожцы будут возвращать до 2025 года по процентной ставке 17,5% годовых. Еще одно заимствование на 15,3 млн евро, что составляет более 500 млн грн, нужно вернуть к 2041 году.

Тишечко подчеркнул, что процентные ставки по взятым командой Буряка кредитам значительно превышают "обычные" ставки для муниципальных заимствований, из-за чего городу был нанесен серьезный экономический ущерб.

"Учетная ставка НБУ постоянно снижается и в настоящее время составляет лишь 6%. В случае с нашим городом, принятие решений об оформлении кредитов увеличило расходы бюджета Запорожья на сумму процентов, которые по ним будут выплачиваться, а именно более чем 22 млн грн. Совершение указанного деяния нарушает принцип сбалансированности бюджетов, а именно п. 2 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодекса", - пояснил кандидат.

Тишечко сообщил, что 21 октября он вместе с командой подал заявление в Офис генерального прокурора по поводу неэффективных управленческих решений мэра Буряка, которые привели к убыткам местного бюджета. Заявление подписали более 1200 жителей Запорожья. Кроме того, документ направлен на ознакомление президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В свою очередь, кандидаты в депутаты Запорожского городского совета от партии "Слуга народа" Алексей Гиренко и Денис Ефименко прокомментировали финансовое положение местных коммунальных предприятий, в частности, КП "Международный аэропорт "Запорожье", которому угрожает банкротство из-за кредитов, взятых на строительство нового терминала.

"Международный аэропорт "Запорожье" - один из самых проблемных "активов" города. В первую очередь из-за системной коррупции. Но именно в этот объект, в том числе, команда действующего мэра, вкладывала деньги, взятые в кредит. Деньги, которые затем успешно "исчезали", неэффективно расходовались и т.д. Только за последние 3 года возбуждено 4 уголовных дела по работе КП "Международный аэропорт "Запорожье". Например, была завышена стоимость строительства нового терминала на 427 тыс. грн", - рассказал Гиренко.

По словам Ефименко, доходы аэропорта падают второй год подряд, поэтому возвращать кредиты предприятие в ближайшее время не сможет.

"Учитывая то, что доходы аэропорта падают второй год подряд и не выполняется финансовый план, такая деятельность - прямой путь к банкротству. В 2019 году чистый доход аэропорта составил 104 млн грн (82% от плана). Только в первом квартале 2020 года чистый доход "Международного аэропорта "Запорожье" - 24 млн грн (71% от плана). А выплаты по кредитному договору составят по курсу НБУ на сегодня 113 млн грн в год. Где аэропорт возьмет эти деньги – неизвестно", - недоумевает кандидат в депутаты.