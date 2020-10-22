Выборы

Выборы

12:30 22.10.2020

В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

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В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

В г.Лозовая Харьковской области в ночь на четверг сгорел автомобиль, которым пользовался кандидат в депутаты Лозовского горсовета от партии "Европейская солидарность" Сергей Коба.

"Европейская солидарность" расценивает это как преднамеренный поджог, связанный с политической деятельностью нашего кандидата. Сергей Коба неоднократно получал угрозы в свой адрес", - сообщается на официальной странице терорганизации партии в Facebook.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Лозовской ОП около 3:40 от дежурного диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Установлено, что возникло возгорание автомобиля Suzuki Vitara, который принадлежит 50-летнему мужчине. В последнее время транспортным средством пользовался 41-летний брат владельца. Известно, что он является кандидатом в депутаты Лозовского городского совета", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причину возгорания автомобиля.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #кандидат #автомобиль #поджог #харьковская_область

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