У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

Интерес к общенациональному опросу, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленском в день местных выборов 25 октября, постепенно растет среди граждан Украины, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20-21 октября.

70% респондентов знают, что Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов (35% заявили, что хорошо знают об этом, еще 35% что-то слышали). 29% ничего об этом не знают. Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе фиксируется среди жителей областных центров и Киева, старшего населения, избирателей партии "Сила и честь", "Европейской солидарности", партии Шария и "Свободы".

43% опрошенных положительно относятся к идее президента провести всенародный опрос в день выборов. 30% - нейтрально и 25% - отрицательно. Относительно хуже относятся к этой идее жители Киева и Галичины, старшие опрошенные, избиратели партии "Европейская солидарность". Положительно эту инициативу воспринимают молодые опрошенные и сторонники партии "Слуга народа".

63% респондентов считают инициативу президента законной. 23% - противоположного мнения. Только сторонники "Европейской солидарности" в своем большинстве считают опросы президента незаконным, избиратели других партий в своем относительном большинстве считают опрос законным.

В ходе исследования было опрошено 4000 респондентов старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1.5%.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского канабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.