Выборы

Выборы

11:11 22.10.2020

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

1 мин читать
Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

Местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, независимо от их результатов, станут свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремление народа к процветанию и верховенству права, заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

"В это воскресенье в Украине пройдут первые местные выборы со времени введения новых реформ децентрализации. Независимо от результатов выборов, это подтверждение живой украинской демократии будет свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремления своего народа к процветанию, безопасности, прозрачности и верховенству права", - сказала Квин в видеообращении.

Дипломат также призвала всех украинцев соблюдать правила, установленные для защиты от распространения коронавирусной болезни Covid-19. "Для всех стран, которые сейчас проводят выборы, дополнительным вызовом является Covid-19, и мы призываем граждан соблюдать местные правила, чтобы защитить себя и других. Пока граждане Украины готовятся отдать свои голоса в это воскресенье, я желаю всем безопасного и успешного дня выборов", - добавила Квин.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Теги: #сша #украина #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

В Украине с начала избирательной кампании открыто более 500 уголовных дел из-за нарушений процесса

Разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей на участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях - Нацполиция

В трех областях разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей

Шустер объявит результаты своих экзит-полов на телеканале "Украина 24"

Генпрокурор призвала украинцев сообщать о нарушениях избирательного законодательства

Глава Нацполиции: нынешние местные выборы в Украине в целом проблемные, "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ

Глава Нацполиции: самая "грязная игра" на местных выборах идет в больших городах

Глава Нацполиции: нынешние местные выборы в Украине в целом проблемные, "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ

Сенаторы США заявили об угрозах избирательным системам США из-за рубежа

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кировоградской области 200 жителям сменили избирательный адрес без их ведома

В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

Украина уверенно движется в НАТО - Верещук

Глава Нацполиции: самая "грязная игра" на местных выборах идет в больших городах

"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

Проведение опроса в день выборов 25 октября оспаривается в Верховном суде и ОАСК

"Слуги народа", проигрывая в борьбе за кресло мэра Киева, хотят остановить выборы на неопределенный срок – Игорь Луценко

"ЗА МАЙБУТНЄ" требует запретить расформировывать воинские части в Украине

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА