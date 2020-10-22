Выборы

Выборы

10:11 22.10.2020

Шустер объявит результаты своих экзит-полов на телеканале "Украина 24"

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Шустер объявит результаты своих экзит-полов на телеканале "Украина 24"

Телеведущий Савик Шустер объявит результаты экзит-полов на местных выборах, которые пройдут 25 октября, в эфире телеканала "Украина 24" сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 в рамках спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером".

Экзит-полы будут проведены в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Будут объявлены результаты экзит-полов, проведенных методом face-to-face, по 12 городам Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

В частности, будут названы имена победивших мэров, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют 5-процентный барьер.

Для определения явки будут использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. Как ожидается, 25 октября они опросят от 40 до 60 тыс. украинцев по всей стране: более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках, а 70 операторов колл-центра будут в течение дня принимать данные от социологов. Ожидающаяся предельная погрешность выборки - 1,6% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Теги: #экзит_полы #шустер #выборы

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