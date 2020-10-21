Выборы

Выборы

20:19 21.10.2020

"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

2 мин читать
"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

Партия "Слуга народа" опровергла появившуюся в СМИ информацию о намерении инициировать отмену второго тура местных выборов в связи с распространением эпидемии Covid-19.

"Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", - сообщает пресс-служба политсилы на телеграмм-канале.

В "Слуге народа" также подчеркнули, что выступают за честное и прозрачное проведение выборов для обновления власти на местах.

"Мы призываем сделать волеизъявление максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий во время проведения голосования", - отметили в партии.

Второй тур местных выборов должен состояться в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Будут выбирать глав громад, где насчитывается более 75 тыс. избирателей, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос. В громадах, где избирателей меньше, голову выбирают простым большинством.

Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.

"20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной громады с количеством избирателей в 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы", - написала нардеп на своей странице в Facebook в среду.

Она пояснила, что основной целью принятия этого постановления является "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины" и обеспечение противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики", - резюмировала Грищенко.

Проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады, в настоящее время текст документа отсутствует.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

 

Теги: #второй_тур #слуга_народа #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

"Слуги народа", проигрывая в борьбе за кресло мэра Киева, хотят остановить выборы на неопределенный срок – Игорь Луценко

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Избрание Кличко мэром в первом туре является единственным способом поломать план "Слуги народа" по срыву второго тура - эксперт

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

В Украине проходят масштабные учения по кибербезопасности перед местными выборами

Судебные иски, связанные с выборами, будут рассматриваться админсудами, Верховному суду подсудны дела по решениям ЦИК

Судебные иски по выборам будут рассматриваться админсудами, Верховному суду подсудны дела по решениям ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Проведение опроса в день выборов 25 октября оспаривается в Верховном суде и ОАСК

"ЗА МАЙБУТНЄ" требует запретить расформировывать воинские части в Украине

Нардеп из "Евросолидарности" обратилась к правоохранителям по финансированию "Слугой народа" опроса 25 октября

"Батькивщина" сделает все возможное для средств в бюджете-2021 на развитие космической отрасли - Тимошенко

"Батькивщина" поможет вернуть киевлянам начисленные лишние 300 млн грн в платежках

С 21 октября по 1 ноября МВД переходит на усиленный вариант несения службы

Мэр Днепра Филатов уступает лидеру "Громадська сила" Краснову - опрос

Во фракции "Слуга народа" хотят отменить второй тур выборов

Электоральные настроения жителей Днепра

Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА