Выборы

Выборы

17:54 21.10.2020

Проведение опроса в день выборов 25 октября оспаривается в Верховном суде и ОАСК

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Проведение опроса в день выборов 25 октября оспаривается в Верховном суде и ОАСК

Проведение анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса в день местных выборов, 25 октября, оспаривается в судах.

Так, кандидат на пост мэра Киева от Радикальной партии Олега Ляшко Михаил Поживанов обратился, в частности, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда с тем, чтобы не допустить проведение инициированного Зеленским опроса в день выборов.

"Официально обратился к Центральной избирательной комиссии, к городской территориальной избирательной комиссии, к министру внутренних дел Украины и в Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины с требованием не допустить незаконный президентский опрос, приостановить его реализацию до рассмотрения дела по сути", - написал Поживанов на странице в Фейсбуке.

По информации пресс-службы Радикальной партии, в среду в 18:00 Верховный суд начнет рассмотрение иска Поживанова против Зеленского.

Кроме того, в Окружной административный суд Киева обратился с иском против президента Зеленского житель Ивано-Франковской области.

"Среди других требований указанного иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года", - сообщает пресс-служба ОАСК.

На данный момент суд решает вопрос о начале производства по административному делу.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Теги: #суды #обжалование #всеукраинский_опрос

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