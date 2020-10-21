"Слуги народа", проигрывая в борьбе за кресло мэра Киева, хотят остановить выборы на неопределенный срок – Игорь Луценко

Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за пост мэра Киева, а также других городов-миллионников, в партии "Слуга народа" хотят на неопределенный срок остановить выборы - отменить второй тур местных выборов во время карантинных ограничений, отметил журналист, экс-нардеп, общественный деятель Игорь Луценко.

"Наконец-то Слуги учудили то, что я ожидал. Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева (а также всех городов-миллионников), они на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, такое постановление - удар не только по легитимности местной власти, но и вообще по ее способности работать. Он обратил внимание на то, что статья 42 закона "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает: как только изберут новый местный совет, предыдущий глава должен уйти, его полномочия прекращаются в первый день заседания новоизбранного состава.

"Конечно, Слугам это выгодно - в новых советах они в основном получат больше, чем сейчас, и при отсутствии легитимного городского головы они будут на процент чувствовать себя сильнее. Но если не будет мэра, а лишь совет и секретарь, который исполняет обязанности мэра - представьте, какой хаос наступит на местах", - прогнозирует Луценко.

Как сообщалось, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив такой шаг пандемией COVID-19.

"20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы", - написала нардеп на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что основной целью принятия этого постановления является "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины" и обеспечение противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.