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17:42 21.10.2020

"ЗА МАЙБУТНЄ" требует запретить расформировывать воинские части в Украине

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"ЗА МАЙБУТНЄ" требует запретить расформировывать воинские части в Украине

Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" считает недопустимым в условиях войны на Востоке Украины сокращать количество военных частей, ослабляя тем самым обороноспособность государства. В частности, следует сохранить военную часть А-4558 в Нежине, поскольку это не только важный стратегический военный об объект, который дает работу жителям города, но и мощный ремонтный и производственный центр.

Об этом сообщил кандидат на должность мэра Нежина от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Александр Кодола.

"Очевидно, власть забыла, что в стране идет война. Иначе нельзя объяснить ее намерение сокращать количество военных частей и расформировывать мощные базы, которые являются форпостами национальной обороны. В частности, именно это происходит в Нежине, где на наших глазах ликвидируют военную базу А-4558. Кроме военного, она имеет огромное значение непосредственно для жителей города. Там работают 230 нежинцев, которые обеспечивают свои семьи и своих детей. Это высококлассные специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, зенитно-ракетных комплексов, военных машин, техники и стрелкового оружия. Если власть расформирует военную часть, то не только ослабит обороноспособность страны, но и лишит этих людей работы, а также уничтожит мощный лицензированный центр производства и ремонта огнестрельного оружия невоенного назначения и производства специальных средств активной обороны. Подобных при воинских частях в Украине больше не существует", - подчеркнул Александр Кодола.

Кандидат на должность городского головы отметил, что он лично и партия "ЗА МАЙБУТНЄ" обратились к руководству ВСУ и государства с требованием прекратить расформирование воинской части.

"Пока мы ожидаем реакции властей, но полны решимости сохранить этот важный для Нежина военный объект. Община города уже неоднократно демонстрировала способность объединяться для решения самых сложных проблем. И это как раз тот случай, когда мы все вместе сможем защитить интересы нашего города - сохранить рабочие места и производственную инфраструктуру, чтобы Нежин мог развиваться и имел перспективы на будущее. Кроме того, "ЗА МАЙБУТНЄ" будет защищать целостность нашей военной инфраструктуры на всей территории Украины", - заявил Александр Кодола.

Теги: #за_майбутнє

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