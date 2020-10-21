Выборы

Выборы

17:19 21.10.2020

Нардеп из "Евросолидарности" обратилась к правоохранителям по финансированию "Слугой народа" опроса 25 октября

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Нардеп из "Евросолидарности" обратилась к правоохранителям по финансированию "Слугой народа" опроса 25 октября

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась в правоохранительные органы относительно финансирования партией "Слуга народа" опроса граждан, инициированного президентом в день местных выборов.

"Отправила обращение в правоохранительные органы относительно источников финансирования незаконного Зе-опроса, как только стало известно, что его профинансирует партия "Слуга народа", - сообщила Климпуш-Цинцадзе в среду в Фейсбуке.

Народный депутат считает, что опрос, инициированный президентом и финансируемый провластной партией, является косвенной агитацией в день выборов, что нарушает законодательство.

"Это непосредственное нарушение Избирательного кодекса - косвенная агитация в день выборов, потому что теперь все уже будут знать, кто организовывает и оплачивает этот цирк", - отметила народный депутат.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Теги: #зеленский #климпуш_цинцадзе #обращение

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