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16:02 21.10.2020

"Батькивщина" поможет вернуть киевлянам начисленные лишние 300 млн грн в платежках

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"Батькивщина" поможет вернуть киевлянам начисленные лишние 300 млн грн в платежках

В Киеве 4 тысячи домовых счетчиков тепла остаются не поверенными, поэтому счета во время отопительного сезона будут выставляться не за потребленное тепло, а по сомнительным "нормам" или в зависимости от площади помещений, прогнозирует кандидат в мэры Киева от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

На брифинге в открытом штабе партии он сообщил, что благодаря настаиванию команды "Батькивщины" Антимонопольный комитет Украины проводит расследование лишних начислений киевлянам за поставленные услуги по отоплению. На сегодняшний день расследование проводится по двум столичным компаниям - "Еврореконструкция" и "Киевтеплоэнерго".

"Я практически уверен, что перерасчет по 300 млн грн, которые были начислены киевлянам по лишним платежам, "взятым с потолка", будет выполнен. По 1500-2000 грн будут компенсированы каждому домохозяйству левого берега Киева. Это касается 150 тысяч киевлян", - цитирует Кучеренко пресс-служба партии.

По его словам, по этому вопросу уже есть заверения председателя Антимонопольного комитета и представителей Офиса президента.

"Кроме того, в Киеве будет проведен полный аудит тарифов и начислений. Уверен, что в процессе будет найдена большая сумма. Все эти деньги будут использованы на борьбу с пандемией, капитальные ремонты и другие приоритеты нашей программы", - объяснил Кучеренко.

Теги: #платежи #кучеренко #киевляне #перерасчет

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