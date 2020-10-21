С 21 октября по 1 ноября МВД переходит на усиленный вариант несения службы

С 21 октября по 1 ноября Министерство внутренних дел Украины будет работать в усиленном режиме, заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

"С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполици. Особое внимание на перемещение всех групп", - приводит слова Ярового во время селекторного совещания пресс-служба МВД.

Первый замминистра добавил, что до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Также, по его словам, под охрану уже взяли 1340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2729 полицейских.

"Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса", - сказал он.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что правоохранители взяли под охрану 35 объектов, осуществляющих избирательную документацию.

"Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации. Кроме того, поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сказал Клименко.

Кроме того, в Нацполиции обратили внимание на то, что полицейские будут контролировать масочный режим на участках.

По словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, сейчас осуществлены все меры для того, чтобы граждане до выборов получили все заказанные паспорта, но уже есть договоренность с ЦИК, что граждане смогут проголосовать еще со старыми паспортами.

Как известно, 25 октября в Украине запланированы местные выборы.