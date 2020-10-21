Выборы

Выборы

15:11 21.10.2020

Судебные иски по выборам будут рассматриваться админсудами, Верховному суду подсудны дела по решениям ЦИК

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Судебные иски по выборам будут рассматриваться админсудами, Верховному суду подсудны дела по решениям ЦИК

Судебные споры, связанные с избирательным процессом, подсудны административным судам, в том числе местным общим, окружным административным, апелляционным и Верховному суду в случае обжалования решений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об установлении результатов выборов или апелляции на судебные решения по другим действиям ЦИК, поясняют в Верховном суде.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Верховном суде, порядок рассмотрения избирательных дел регламентируется специальными нормами Кодекса об административном судопроизводстве, а споры, которые возникают за пределами избирательного процесса или не касаются его, рассматриваются в общем порядке, установленном этим Кодексом.

Что касается непосредственно юрисдикции, то местным общим судам как административным подсудны следующие дела, связанные с избирательным процессом: обжалование решений, действий или бездействия участковых избирательных комиссий, уточнение списка избирателей, обжалование действий СМИ, нарушивших избирательное законодательство, обжалование действий кандидата в депутаты сельского, поселкового совета, кандидата на должность сельского или поселкового головы и его доверенных лиц.

Окружные административные суды будут рассматривать дела, связанные с решениями территориальных избирательных комиссий, органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также иски по обжалованию действий кандидатов в депутаты городского, районного, областного совета, их доверенных лиц, местных организаций партий, их уполномоченных лиц.

Шестому апелляционному административному суду как суду первой инстанции (по местонахождению ЦИК) подсудны дела по обжалованию решений, действий или бездеятельности ЦИК, кроме установления результатов выборов.

Верховный суд как суд первой инстанции рассматривает дела по обжалованию решений, действий или бездеятельности ЦИК по установлению результатов выборов, а также является апелляционным судом в делах по обжалованию всех других решений ЦВК - при пересмотре решений Шестого апелляционного админсуда. Кассационное обжалование решений по избирательным спорам не предусмотрено.

Результаты местных выборов устанавливают соответствующие территориальные избирательные комиссии (ТИК). Только в случае, когда ТИК не выполнила своих полномочий в установленный срок, результаты таких выборов устанавливает ЦИК.

Что касается сроков обращения в суд, то предусмотрено 5 дней на подачу заявления о защите избирательных прав. Время на обжалование решений участковых комиссий в день голосования, во время подсчета голосов и установления результатов составляет 2 дня, а заявления относительно уточнения списка избирателей подаются не позднее чем за два дня до голосования.

Также, согласно законодательству, суд решает споры, связанные с избирательным процессом, в течение двух дней с момента подачи заявления.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дела в двухдневный срок после окончания срока обжалования.

Теги: #суды #выборы

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