Выборы

Выборы

13:59 21.10.2020

В Измаиле сгорел автомобиль кандидата в депутаты Одесского облсовета

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В Измаиле сгорел автомобиль кандидата в депутаты Одесского облсовета

Полиция расследует обстоятельства поджога в Измаиле автомобиля, принадлежавшего кандидату в депутаты Одесского областного совета.

Как сообщил Измаильский отдел полиции, возгорание автомобиля произошло минувшей ночью, в результате происшествия никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа установила, что Toyota Land Cruiser Prado принадлежит 50-летнему измаильцу - кандидату в депутаты Одесского облсовета.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные устанавливаются.

По информации местных СМИ, речь идет о Дмитрии Зеленькове, директоре ООО "Дунай Агрос", который баллотируется в Одесский облсовет от партии "За майбутнє".

Теги: #кандидат #автомобиль #измаил #поджог

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