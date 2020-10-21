Выборы

Выборы

13:03 21.10.2020

Списки кандидатов можно найти в чат-боте ЦИК

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Списки кандидатов можно найти в чат-боте ЦИК

Центральная избирательная комиссия сообщила, что со списками кандидатов (хоть и неполными) на местных выборах можно ознакомиться в чат-боте ЦИК.

"Мы знаем, что с поиском возникают трудности. Хотим, чтобы вы пришли на участки максимально готовыми и уверенно сделали свой выбор. Так где найти списки кандидатов? В нашем чат-боте", - говорится в сообщении Центризбиркома на странице в Facebook.

Чтобы найти своих кандидатов, следует выбрать область, район и должность.

В ЦИК отметили, что списки неполные, потому что информацию им передают территориальные комиссии. "К сожалению, это не всегда оперативные данные. Зато самые полные, чем где-либо", - констатируют в комиссии.

Чат-бот Центризбиркома в Telegram: https://t.me/cvk_elections_bot

Теги: #чат_бот #кандидаты #списки

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