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Выборы

12:06 21.10.2020

ГСЧС проверяет избирательные участки

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ГСЧС проверяет избирательные участки

Спасатели Государственной службы Украины по ЧС проверяют объекты избирательных участков на соответствие нормам пожарной и техногенной безопасности.

"Во время проверок чрезвычайники, прежде всего, обращают внимание на состояние содержания эвакуационных путей, исправность противопожарного оборудования, наличие первичных средств пожаротушения и соответствующей документации, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и т.д.", - сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в среду.

Также в МВД призвали граждан, которые пойдут на избирательный участок, помнить о соблюдении противоэпидемических мер безопасности: "соблюдайте социальную дистанцию, используйте маски и перчатки, возьмите с собой антисептик".

"В случае обнаружения на избирательном участке подозрительного предмета или в случае возникновения каких-либо чрезвычайного происшествия не медлите, сразу звоните "101", - призвали в министерстве.

Теги: #проверка #гсчс #избирательные_участки

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