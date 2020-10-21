Выборы

Выборы

11:33 21.10.2020

Избирательные участки должны быть обеспечены антисептиками и разметкой дистанции – Степанов

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Избирательные участки должны быть обеспечены антисептиками и разметкой дистанции – Степанов

На избирательных участках во время местных выборов в Украине необходимо обеспечить соблюдение ряда противоэпидемических ограничений, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Перед началом работы глава окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое перед входом избирателей в помещение будет проводить опрос относительно наличия у них симптомов. Это касается и членов комиссии. Любой человек с температурой выше 37,2 обязан покинуть помещение и обратиться к врачу", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

При этом он уточнил, что в ходе подготовки к выборам запрещаются массовые мероприятия в закрытых помещениях.

"Имеется в виду посещение территорий избирательных комиссий. Возле входа в помещение голосования должна быть разметка для соблюдения дистанции. Также необходимо обеспечить отдельный вход и выход. Возле одного стола, где выдаются бюллетени, должно быть не более трех человек", - сказал министр.

Теги: #степанов #участки #меры

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