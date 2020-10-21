Выборы

Выборы

10:21 21.10.2020

Полиция за сутки открыла 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

1 мин читать
Полиция за сутки открыла 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки зарегистрировали 26 уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

Как сообщает в среду Управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток поступило 304 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 54, в Киевской области - 27, в Одесской - 23, в Донецкой - 21, в Закарпатской - 15, по 12 - в Николаевской и Черкасской, по 11 - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Черновицкой, по 10 - в Тернопольской и Харьковской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 475 уголовных производствах: 234 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 241 - связано с избирательным процессом.

Составлено 1436 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Черновцах полицейские устанавливают организаторов распространения листовок с сомнительными советами для избирателей

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

За выдачу третьим лицам журналистских удостоверений может наступить уголовная ответственность - НСЖУ

Киев закупил и доставил на все избирательные участки дезинфекторы и средства индивидуальной защиты - Кличко

Выступать с посланием президента за 5 дней до местных выборов не очень правильно - мнение

Более четверти украинцев ожидают значительных фальсификаций на местных выборах 25 октября - соцопрос

Труханов лидирует в предвыборной гонке за пост мэра Одессы – опрос "Рейтинга"

МИД Украины ждет от правоохранителей оценки политической агитации венгерских чиновников на Закарпатье

ПОСЛЕДНЕЕ

Презентация программного продукта "ITTA-аномалия"

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

Киев получил 50 новых современных автобусов, до конца года поступят еще 150 - Кличко

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах – политолог

Кандидат Вандин на столичной Оболони заявляет о развертывании кампании по его дискредитации

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Кличко проверил ремонт отделения скорой помощи в Святошинском районе Киева

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева, на 2-м месте Верещук

В "Батькивщине" расценили выступление Зеленского в Раде как попытку поспособствовать хорошему результату "Слуги народа" на выборах

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА