Полиция за сутки открыла 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки зарегистрировали 26 уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

Как сообщает в среду Управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток поступило 304 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 54, в Киевской области - 27, в Одесской - 23, в Донецкой - 21, в Закарпатской - 15, по 12 - в Николаевской и Черкасской, по 11 - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Черновицкой, по 10 - в Тернопольской и Харьковской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 475 уголовных производствах: 234 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 241 - связано с избирательным процессом.

Составлено 1436 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.