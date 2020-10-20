Выборы

Выборы

20:06 20.10.2020

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

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Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

     Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту недостачи бюллетеней для выборов в городской совет и городского головы.

      "Соответствующее заявление поступило в полицию 20 октября от заместителя председателя одной из политических партий... Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области во вторник.

      Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко в эфире программы "Тема дня" на телеканале "UA: ХАРЬКОВ" во вторник вечером сообщил, что речь идет о недостаче 5тыс. бюллетеней.

      Вместе с тем пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщает о нехватке 6 тыс. бюллетеней.

      "О недостаче стало известно после того, как Харьковская городская избирательная комиссия вынесла постановление о необходимости допечатать бюллетени. Из типографии в избирательную комиссию не доехало 2,5 тысячи бюллетеней для выборов в городской совет и 3,5 тысячи – для выборов мэра города", - говорится в сообщении пресс-службы ОПЗЖ.

      По словам члена политсовета ОПЗЖ Андрея Спасского, в Слободском районе Харькова вместо 106 тыс. 590 бюллетеней, которые городская комиссия приняла из типографии, Слободская территориальная комиссия получила на выдачу на 2,5 тысячи меньше - 104 тыс. 90 бюллетеней.

      Представители партии обратились в связи с недостачей бюллетеней в СБУ, Нацполицию и в ЦИК.

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

 

      Харьков. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА -  Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту недостачи бюллетеней для выборов в городской совет и городского головы.

      "Соответствующее заявление поступило в полицию 20 октября от заместителя председателя одной из политических партий... Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области во вторник.

      Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко в эфире программы "Тема дня" на телеканале "UA: ХАРЬКОВ" во вторник вечером сообщил, что речь идет о недостаче 5тыс. бюллетеней.

      Вместе с тем пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщает о нехватке 6 тыс. бюллетеней.

      "О недостаче стало известно после того, как Харьковская городская избирательная комиссия вынесла постановление о необходимости допечатать бюллетени. Из типографии в избирательную комиссию не доехало 2,5 тысячи бюллетеней для выборов в городской совет и 3,5 тысячи – для выборов мэра города", - говорится в сообщении пресс-службы ОПЗЖ.

      По словам члена политсовета ОПЗЖ Андрея Спасского, в Слободском районе Харькова вместо 106 тыс. 590 бюллетеней, которые городская комиссия приняла из типографии, Слободская территориальная комиссия получила на выдачу на 2,5 тысячи меньше - 104 тыс. 90 бюллетеней.

      Представители партии обратились в связи с недостачей бюллетеней в СБУ, Нацполицию и в ЦИК.

Теги: #бюллетени #выборы #харьков

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