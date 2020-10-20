Кандидат Вандин на столичной Оболони заявляет о развертывании кампании по его дискредитации

Евгений Вандин, выдвинутый в депутаты по столичной Оболони партией “Слуга народа”, заявляет о развертывании кампании по его дискредитации.

“В последние дни кампании по выборам депутатов в Киевсовет “черные технологи” применили весь арсенал незаконных инструментов. Очевидно, это вызвано болезненными для конкурентов данными соцопросов о предпочтениях избирателей. В ход пошло массовое распространение “фейков” с клеветнической информацией в интернете, порча агитационных материалов на улицах Оболонского района, кража рекламных конструкций”, говорится в его пресс-релизе во вторник.

Как утверждает Вандин, к нему на электронную почту сыпятся угрозы, однако менять свою позицию и сворачивать кампанию он не намерен. Штаб Вандина продолжит вести честную и прозрачную кампанию и уделять все свое время и усилия для работы с избирателями.

Кандидат подчеркнул, что призывает всех участников предвыборной “гонки” сконцентрироваться на работе с избирателями, а не тратить ресурсы на клевету против оппонентов.

Евгений Вандин обещает обратиться в суды, чтобы привлечь к ответственности людей и интернет-ресуры, участвующие в распространении лжи о нем.