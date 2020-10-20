Кличко проверил ремонт отделения скорой помощи в Святошинском районе Киева

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали отделение экстренной медицинской помощи №8 в Святошинском районе.

"Проверил, как отремонтировали отделение экстренной медицинской помощи №8 в Святошинском районе. Это - одно из 22 отделений столичной "скорой", которое обслуживает почти 180 тысяч жителей Святошинского района. Капитальный ремонт в помещении не осуществляли более 40 лет. И оно было в крайне "печальном" состоянии. В этом году мы обновили отделение, сделали его красивым и современным. Удобным для наших медиков - и для их работы, и для отдыха", - рассказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник и показал видео из обновленного отделения.

Он сообщил, что из бюджета столицы на это выделили 30 млн грн. Также для отделения закупили медикаментов и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, антисептиков на сумму более 1 млн грн.

"Это, кстати, единственная станция скорой, где обустроили даже небольшой фитнес-зал. Мы работаем над тем, чтобы все отделения скорой, отделения наших медучреждений выглядели современно. И имели все, чтобы оказывать квалифицированную помощь киевлянам", - отметил мэр.

Он обратил внимание на то, что городские власти делают все возможное, чтобы в нынешних условиях защитить здоровье и жизнь жителей столицы.

"Киев выделяет средства на закупку необходимых средств защиты и препаратов в больнице. Обустраивает дополнительные кровати в медучреждениях для лечения больных коронавирусом. Осуществляем и доплаты медикам из бюджета города. Ремонтируем отделения и улучшаем условия работы для наших медиков. Ведь понимаем, что им сегодня – сложнее всего", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что только на вызовы к пациентам с подтвержденным заболеванием коронавируса ежесуточно выезжают 10 бригад скорой помощи, еще 5 бригад ездят на вызовы к таким больным днем.

С начала пандемии эти бригады совершили более 14 тысяч выездов к больным с диагнозом и с подозрением на СOVID-19, госпитализировали почти 12 тысяч таких пациентов.

В целом экстренную медицинскую помощь киевлянам и гостям города предоставляют в среднем 168 бригад медиков, работающих днем, и 136 бригад - ночью. Ежесуточно они осуществляют до 2 тысяч выездов, ежегодно - в среднем более 600 тысяч.

"Понятно, что нагрузка на медработников – большая. И их нужно поддерживать. Создавать достойные условия труда и оплаты за нее. И мы продолжаем это делать", - подчеркнул Кличко.