Зеленский в послании к Раде говорил о достижениях, к которым не имеет отношения, считают в "Евросолидарности"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании о внутреннем и внешнем положении Украины хвастался достижениями предшественников, считает народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Я много цинизма видела в этой Раде, но такого цинизма, честно скажу, не видела еще ни разу. Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться", - сказала Сюмар с трибуны Верховной Рады во вторник.

Представительница "Европейской солидарности" отметила, что президент должен был сказать, куда движется страна - в ЕС или в РФ, или она вообще застыла и простаивает сейчас.

"Президент должен был сказать, что происходит с армией - это его прямые полномочия. Почему она разрушается и почему он собирается ее сокращать, когда мы ее строили, ее вся страна строила последние шесть лет", - подчеркнула депутат.

"Он говорит стране на "ты", я тоже скажу… Ты присваиваешь себе то, к чему ты не имеешь никакого отношения. "Охматдет", который мы строили 10 лет и он был построен на 90%", - сказала Сюмар, напомнив, как бюджетный комитет под руководством депутатов монобольшинства забрал 140 млн грн, которые должны идти в том числе на завершение строительства больницы, а Зеленский попиарился, что вернул на эти цели 200 млн грн.

"Ты рассказываешь здесь о ракетных программах или ты угрожаешь Турчинову, который построил эти ракетные программы, к которым ты имел нулевое отношение. Ты рассказываешь о силовых структурах и о правоохранительных органах, которые ты используешь, для того, чтобы разбираться с оппозицией, потому что ты боишься Порошенко", - добавила Сюмар.