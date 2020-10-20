Рейтинги политических партий и кандидатов в мэры в городе Киев

Финишная прямая местных выборов - какие партии являются лидерами, а какие аутсайдерами гонки и по каким причинам
Зеленский в послании к Раде говорил о достижениях, к которым не имеет отношения, считают в "Евросолидарности"
В "Голосе" считают, что обращение Зеленского к Раде не отличалось от посланий прежних глав государств
Зеленский призвал принять закон о народовластии и раскритиковал владеющих телеканалами лидеров партий за позицию, что спрашивать мнение граждан "опасно"
UKR.NET- новости со всей Украины